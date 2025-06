Ação do Programa Criança Feliz ocorrerá em seis bairros em junho A Prefeitura de Cuiabá retoma na segunda-feira (16) as reuniões do Programa Criança Feliz, que visa apoiar e acompanhar o desenvolvimento...

A Prefeitura de Cuiabá retoma na segunda-feira (16) as reuniões do Programa Criança Feliz, que visa apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, desde a gestação até os 6 anos de idade. O programa, fruto de uma parceria com o governo federal, promove visitas domiciliares às famílias, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, orientar sobre o cuidado com as crianças e estimular o desenvolvimento infantil.

