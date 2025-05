Ação educativa do Maio Amarelo será realizada nesta sexta na Av. William de Moraes O Maio Amarelo conta com mais uma atividade promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Rondonópolis: nesta sexta-feira... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h24 ) twitter

O Maio Amarelo conta com mais uma atividade promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Rondonópolis: nesta sexta-feira (16) haverá mais um pit stop de conscientização no trânsito. O evento será realizado das 16h às 19h, na Avenida William de Moraes, no Jardim Primavera, em frente ao Kadu Loc.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante ação de conscientização no trânsito!

