Ação IDEB: escolas municipais se preparam para avaliação de 2025 Reforçando o seu compromisso com a educação de qualidade, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, está... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h37 )

Reforçando o seu compromisso com a educação de qualidade, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo o projeto municipal Ação IDEB. Este é composto por uma série de ações preparatórias para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O Ideb é um indicador que mede a qualidade da educação básica em todo Brasil, considerando a média dos desempenhos dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a taxa de aprovação escolar. O índice varia entre 0 e 10, onde 6 é considerado o nível de qualidade de um sistema educacional comparável ao dos países desenvolvidos. Para saber mais sobre as iniciativas e resultados da educação em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil localiza foragido acusado de feminicídio e homicídio em operação conjunta

