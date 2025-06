Ação “Idoso Ativo e Feliz” realiza mais uma edição neste sábado O programa “Idoso Ativo e Feliz” realizará mais uma edição neste sábado, 28, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). A ação... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa “Idoso Ativo e Feliz” realizará mais uma edição neste sábado, 28, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). A ação será realizada das 7h às 11h e contará com uma programação diversificada voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo à prática de atividades físicas, tudo pensado especialmente para o público da terceira idade. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Projeto Areia encerra ação social com mais de 650 atendimentos

Moretti reforça solidariedade com doações ao Bazar Solidário da ALMT

Prefeitura acolhe criança que teria sido espancada pelos pais em Cuiabá