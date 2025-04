Momento MT |Do R7

Ação integrada apreende carga de supermaconha avaliada em R$ 60 mil em Rondonópolis Uma ação integrada entre policiais militares do 12º Comando Regional, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Rodoviária Federal...

Uma ação integrada entre policiais militares do 12º Comando Regional, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (2.4), 26 tabletes de skunk (supermaconha), em Rondonópolis (200 km de Cuiabá). Durante as ações de policiamento tático e ostensivo, em decorrência das Operações Tolerância Zero e Protetor das Fronteiras e Divisas, os agentes receberam informações de que o condutor de um veículo Citroen C4, cinza, estaria transportando grande quantidade de entorpecentes.

