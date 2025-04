Ação integrada cumpre 25 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo Civil, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), na cidade Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá) a “2ª fase da “Operação Tudo 2”, para cumprimento de 25 ordens judiciais contra integrantes de uma organização criminosa que atua no Estado de Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: