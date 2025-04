Ação integrada da PM e PRF apreende 244 tabletes de drogas e causa prejuízo de R$ 6 milhões às facções

Uma ação integrada entre policiais militares do 2º Batalhão e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta segunda-feira (07.4), 244 tabletes de substâncias análogas à cocaína e à pasta base, pesando aproximadamente 275 quilos de entorpecentes, na BR-070, no município de General Carneiro. O prejuízo estimado às facções criminosas é de aproximadamente R$ 6 milhões. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes receberam denúncia de que o motorista de um caminhão estaria transportando grande quantidade de substâncias ilícitas. Imediatamente, as equipes intensificaram o policiamento na região e localizaram o veículo na entrada do município.

