Ação integrada da PM e PRF apreende carga irregular de pneus avaliada em mais de R$ 500 mil, caminhões e prende homens por contrabando Uma ação integrada de policiais militares do 4º Comando Regional e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma carga... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ação integrada de policiais militares do 4º Comando Regional e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma carga irregular de 309 pneus, avaliada em pouco mais de R$ 500 mil, nesta quinta-feira (13.2), no município de Alto Araguaia. Na ação, as equipes recolheram, ainda, dois caminhões, dois reboques, dois semi-reboques e prenderam em flagrante dois homens suspeitos por contrabando.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Investigado por violência doméstica é preso com duas armas de fogo em Juína

Politec identifica primeira vítima encontrada em cova em Rondonópolis

Polícia Civil localiza foragido de Sorriso por roubo de defensivos agrícolas