Ação integrada das Polícias Civil e Militar prende foragidos da Justiça em Matupá Duas pessoas que estavam foragidas da Justiça foram capturadas, neste sábado (01.2), durante operação conjunta das equipes da Polícia... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas que estavam foragidas da Justiça foram capturadas, neste sábado (01.2), durante operação conjunta das equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, para combate à criminalidade no município de Matupá. Entre os presos está um homem de 39 anos que estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Com a ordem de prisão em mãos, os policiais foram até a residência do suspeito, onde ele foi localizado na área da frente da casa. Em continuidade aos trabalhos, as equipes policiais localizaram uma mulher de 20 anos que também estava com a ordem de prisão decretada e era considerada foragida da Justiça. Os dois procurados tiveram os mandados de prisão cumpridos, sendo encaminhados para a Delegacia de Matupá para as providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura divulga lista de feriados e pontos facultativos para 2025

Ação integrada das Polícias Civil e Militar prende foragidos da Justiça em Matupá

Projeto estabelece prazo de 45 dias para estágio de convivência antes da adoção de crianças