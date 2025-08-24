Ação integrada resulta na apreensão de seis quilos de skunk em Goiás Cerca de 6 quilos da droga conhecida como skunk, ou supermaconha, foram apreendidos no sábado (23.8), no Estado de Goiás, após informações...

Cerca de 6 quilos da droga conhecida como skunk, ou supermaconha, foram apreendidos no sábado (23.8), no Estado de Goiás, após informações repassadas pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc>.

