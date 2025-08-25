Ação leva atendimentos à comunidade do Sadia 3 e do Jardim Glória Vacinas, exames preventivos, aferição de pressão arterial, foram os atendimentos mais buscados pela população nas duas unidades A Secretaria... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

Vacinas, exames preventivos, aferição de pressão arterial, foram os atendimentos mais buscados pela população nas duas unidades. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande promoveu, no último sábado (23), ações de saúde na comunidade rural do Sadia 3 e no Jardim Glória, levando diversos serviços e atendimentos gratuitos e mais próximos da população.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

