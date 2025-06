Ação leva prevenção e acolhimento à população LGBTQIAPN+ privada de liberdade Além da escuta, a iniciativa promoveu testagem rápida para ISTs, rodas de conversa e educação em saúde, com foco no combate ao estigma... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h55 ) twitter

Além da escuta, a iniciativa promoveu testagem rápida para ISTs, rodas de conversa e educação em saúde, com foco no combate ao estigma e na valorização da vida. Em um ambiente onde muitas vezes o preconceito, o silêncio e a exclusão predominam, a saúde ganhou voz, espaço e acolhimento. Durante o mês de maio, o projeto Saúde e Bom Viver lançou luz sobre um tema urgente e necessário, a prevenção e o tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) entre pessoas LGBTQIAPN+ privadas de liberdade. A ação, realizada em parceria com o Serviço de Assistência Especializada e o Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE-CTA) da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, foi marcada por escuta, orientação e cuidado humanizado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

