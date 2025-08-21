Logo R7.com
Ação rápida da Polícia Civil impede ação de faccionadas em Vila Bela da Santíssima Trindade

Momento MT

Momento MT|Do R7

Três homens integrantes de uma facção criminosa foram presos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (20.8), na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. A ação foi realizada durante a Operação Proteção das Divisas e Fronteiras, que visa ao combate de crimes transfronteiriços. A prisão, em flagrante, ocorreu após investigação preliminar, realizada para apurar uma denúncia de que o trio havia se instalado na cidade para promover o comércio de drogas e praticar homicídios.

