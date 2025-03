Acelera VG cobrirá todo município de Várzea Grande, anuncia Flávia Moretti Prefeita esteve na manhã de hoje (28) na abertura da segunda edição do programa, realizada no bairro Construmat. Acelera VG vai até... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 18h26 ) twitter

Prefeita esteve na manhã de hoje (28) na abertura da segunda edição do programa, realizada no bairro Construmat. Acelera VG vai até às 22h A Prefeitura de Várzea Grande realiza, nesta sexta-feira (28), a segunda edição do Acelera VG, desta vez, no bairro Construmat. A ação do mês de março atende aos bairros Alameda, Construmat, Alto do Bela Vista e comunidades circunvizinhas. Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), o Acelera VG acontecerá em todos os bairros e regiões do município, sendo uma edição a cada mês. As ações desta edição estarão sendo ofertadas até às 22h.

