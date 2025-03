‘Acelera VG com Elas’ realiza 650 atendimentos às várzea-grandenses O evento, alusivo ao mês da mulher, foi 100% pensado para atender às necessidades das mulheres da cidade, oferecendo uma ampla gama... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h06 ) twitter

O evento, alusivo ao mês da mulher, foi 100% pensado para atender às necessidades das mulheres da cidade, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos. A edição especial do “Acelera VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, realizada no último sábado (22), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Abdala José de Almeida’, no bairro São Mateus, foi sucesso de atendimento. Durante todo o dia, foram contabilizados pelo menos 650 atendimentos às mulheres várzea-grandenses, reforçando o compromisso da atual gestão em promover autonomia e bem-estar feminino.

Saiba mais sobre este importante evento e seus impactos na vida das mulheres de Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

