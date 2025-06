ACEs recebem capacitação sobre BRI- Aedes aegypti e albopictus Técnica de Borrifação Residual Intradomiciliar para controle do mosquito Sorriso iniciou nesta segunda-feira (23), uma capacitação... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 21h36 ) twitter

Técnica de Borrifação Residual Intradomiciliar para controle do mosquito Sorriso iniciou nesta segunda-feira (23), uma capacitação voltada ao fortalecimento das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Com foco na Implementação da Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes), a iniciativa reúne equipes da Vigilância Ambiental de Sorriso e da Região Teles Pires, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (ACES), para discutir e colocar na prática o uso correto da BRI- Aedes, técnica inovadora para o controle dos mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya.



Município inicia nesta terça-feira (24) imunização contra dengue em crianças

