Acesso na Av. do CPA pela Rua Ênio Vieira é liberado nesta quarta O trânsito da Rua Ênio Vieira, que dá acesso a Avenida do CPA, será liberado nesta quarta-feira (30), a partir das 14h. O local estava...

O trânsito da Rua Ênio Vieira, que dá acesso a Avenida do CPA, será liberado nesta quarta-feira (30), a partir das 14h. O local estava interditado para obras do BRT nas imediações e, respeitando o prazo, voltará a funcionar normalmente, garantindo melhoria no trânsito. A Secretaria Municipal e Mobilidade Urbana (Semob) já está atuando nas adequações da faixa de pedestre, sendo necessário a atenção para garantir a segurança.

