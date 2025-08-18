Ações da Gestão Fazendária geram arrecadação histórica em julho de 2025 Segundo a Secretaria de Gestão Fazendária (Segefaz), Município registrou, em julho, alta de 12% quando comparada ao mesmo período do... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Segundo a Secretaria de Gestão Fazendária (Segefaz), Município registrou, em julho, alta de 12% quando comparada ao mesmo período do ano passado

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa arrecadação histórica!

Leia Mais em Momento MT:

MT Hemocentro reforça convite a doadores de sangue dos tipos B- e O-

MPMT acompanha processo de rebaixamento de reservatório da UHE Colíder

“Queremos ajudar o pequeno produtor a se tornar grande e independente”, afirma secretária