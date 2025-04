Ações da Operação Lei Seca em sete municípios resultam em 80 pessoas presas As ações da Operação Lei Seca realizadas no fim de semana em sete municípios de Mato Grosso resultaram na abordagem de 1.108 veículos...

As ações da Operação Lei Seca realizadas no fim de semana em sete municípios de Mato Grosso resultaram na abordagem de 1.108 veículos e na aplicação de 1.180 testes de alcoolemia. Durante as fiscalizações, 80 pessoas foram presas. Conforme relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), foram lavrados 848 Autos de Infração de Trânsito em Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Nova Mutum, Sinop, Tangará da Serra e Cáceres.

