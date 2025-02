Ações de combate às facções criminosas nas unidades prisionais reduzem números de homicídios em Cáceres e Sorriso Ações do Governo de Mato Grosso no combate às facções criminosas dentro das unidades penitenciárias têm surtido efeito nos índices...

Ações do Governo de Mato Grosso no combate às facções criminosas dentro das unidades penitenciárias têm surtido efeito nos índices criminais, como na redução de homicídios em municípios do interior do Estado. Cáceres está há 80 dias sem registrar homicídios dolosos e em Sorriso, nenhuma morte dolosa foi registrada em fevereiro, até o dia 20.

Para mais detalhes sobre essas ações e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: