Ações de segurança e ordem pública são discutidas com vereadores

As políticas de segurança pública realizadas pela Prefeitura de Cuiabá, a partir da gestão do prefeito Abilio Brunini, foram apresentadas na quinta-feira (15) à Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Cuiabá. As secretárias municipais Juliana Palhares (Ordem Pública) e Francyanne Siqueira Chaves Lacerda (Segurança Pública) apresentaram as ações de suas respectivas pastas aos vereadores Tenente Coronel Dias e Rafael Ranalli. A audiência durou mais de duas horas e foi realizada na sala de comissões “Júlio Pinheiro”.

