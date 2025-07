Ações de vacinação reforçam cuidado com a população em Várzea Grande Atendimento visa ampliar acesso da população aos serviços, especialmente para quem não consegue se dirigir às unidades durante a semana... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h39 ) twitter

Momento MT

Atendimento visa ampliar acesso da população aos serviços, especialmente para quem não consegue se dirigir às unidades durante a semana. Duas unidades de Saúde da Família de Várzea Grande (USF-VG) abriram as portas neste fim de semana para realizar mais uma ação vacinal com foco na ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde. As atividades foram realizadas no sábado (5), nas unidades da Manga e do bairro Maringá I, com uma série de atendimentos voltados para toda população.

