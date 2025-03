Ações do Corpo de Bombeiros contribuem para redução de incidentes no Carnaval O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) registrou 115 ocorrências atendidas durante a operação “Carnaval 2025”, realizada... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h11 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) registrou 115 ocorrências atendidas durante a operação “Carnaval 2025”, realizada nos municípios que sediaram festividades com grande público no estado. As principais ocorrências foram relacionadas à atividade de prevenção, o que contribuiu para o baixo número de incidentes durante o período festivo.

Para mais detalhes sobre como as ações do Corpo de Bombeiros garantiram a segurança durante o Carnaval, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

