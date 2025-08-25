Ações do MEC garantem direito da primeira infância Nesta segunda-feira, 25 de agosto, é celebrado o Dia Nacional da Educação Infantil. A etapa de ensino é uma das prioridades do Ministério... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h39 ) twitter

Nesta segunda-feira, 25 de agosto, é celebrado o Dia Nacional da Educação Infantil. A etapa de ensino é uma das prioridades do Ministério da Educação (MEC) para garantir o acesso à educação pública e de qualidade na primeira infância, com equidade e inclusão de todas as crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, a pasta também atua no combate à adultização de crianças, incentivando práticas pedagógicas que promovem o lúdico e permitem o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos bebês e das crianças pequenas. Para saber mais sobre as iniciativas do MEC e como elas impactam a educação infantil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação aurora contra abuso sexual infantil e faz prisão

