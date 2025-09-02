Ações na capital ampliam índices de empregabilidade em Cuiabá A Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat) comemora os avanços registrados nos índices de empregabilidade em Cuiabá. As...

A Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat) comemora os avanços registrados nos índices de empregabilidade em Cuiabá. As ações desenvolvidas pela gestão, como a Van do Sine Itinerante e a realização do primeiro curso de Educação Financeira em parceria com o Sest Senat, reforçam o compromisso de aproximar oportunidades de emprego e capacitação da população. O curso acontecerá na próxima sexta-feira (5), na Smat.

