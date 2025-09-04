Acordo com iniciativa privada deve aprimorar negociação de fertilizantes A Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) assinou acordo de cooperação técnica com a Associação...

A Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) assinou acordo de cooperação técnica com a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) para fortalecer a colaboração e o intercâmbio de conhecimento entre o setor público e o setor privado. A assinatura ocorreu nesta terça-feira (2), durante o 12º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, realizado em São Paulo. O acordo foi assinado pelo secretário Guilherme Campos e pelo presidente do Conselho de Administração da Anda, Eduardo de Souza Monteiro.

