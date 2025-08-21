Acordo de investimentos Brasil-Índia segue para o Plenário A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou na quarta-feira (20) o texto de acordo celebrado entre o Brasil e a Índia para facilitar...

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou na quarta-feira (20) o texto de acordo celebrado entre o Brasil e a Índia para facilitar investimentos entre os dois países. O PDL 609/2021 segue agora para votação no Plenário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes desse importante acordo!

Leia Mais em Momento MT: