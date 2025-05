Acordo entre China e Estados Unidos faz mercado de soja disparar nesta segunda feira

O anúncio da redução temporária das tarifas comerciais entre Estados Unidos e China mexeu profundamente com o mercado agrícola nesta segunda-feira (12.02), especialmente com o da soja. Em um movimento inesperado, as duas maiores economias do planeta anunciaram que suspenderão, por 90 dias, parte das sobretaxas que vêm travando o comércio bilateral desde o início da guerra comercial. O reflexo foi imediato: os contratos futuros da oleaginosa dispararam na Bolsa de Chicago.

