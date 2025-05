Acordo incentiva circulação de talentos entre países ibero-americanos A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou o texto do acordo internacional entre países ibero-americanos que facilita a mobilidade... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h56 ) twitter

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou o texto do acordo internacional entre países ibero-americanos que facilita a mobilidade de pesquisadores, empreendedores, técnicos e outros tipos de profissionais (PDL 292/2024). O projeto de decreto legislativo recebeu relatório favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), lido nesta quinta-feira (22) pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), e segue para o Plenário. Para saber mais sobre como esse acordo pode impactar a mobilidade de talentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova acordo de cooperação policial entre fronteiras do Mercosul

