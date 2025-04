“Acredito que estamos no caminho certo”, avalia comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso em entrevista “Acredito que estamos no caminho certo, buscando um policiamento de proximidade com a sociedade e com o objetivo de servir a população...

Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share