ACS passam por reciclagem para aprimorar cadastros e atendimento domiciliar

Na tarde desta terça-feira, 29, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) participaram de uma formação continuada sobre atualização de cadastros de pacientes e domicílios do Sistema de Gestão Municipal (GMUS). A ferramenta, utilizada nos tablets dos agentes permite maior agilidade no registro de dados em campo, garantindo que as informações cheguem em tempo real, oferecendo mecanismos que fortalecem a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), através da coleta e distribuição eficiente de dados durante o atendimento à população.

