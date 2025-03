Acusado de matar jovem de 26 anos em Colniza permanecerá preso Com parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do tenente aposentado... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h07 ) twitter

Com parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do tenente aposentado da Polícia Militar e diretor de uma escola cívico-militar em Colniza (a 1.065 km de Cuiabá), Elias Ribeiro da Silva, acusado de matar a tiros o jovem Claudemir Sá Ribeiro em um bar no município. O policial aposentado foi preso nesta madrugada. A audiência de custódia foi realizada na tarde desta segunda-feira (24), presidida pelo juiz Guilherme Leite Roriz, com participação do promotor de Justiça substituto Bruno Barros Pereira. “A Promotoria de Justiça de Colniza está acompanhando o caso desde a madrugada, incluindo as diligências realizadas pelas polícias Civil e Militar. Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou favorável à conversão da prisão em preventiva e ainda requereu a expedição de mandado de busca e apreensão para verificar se o acusado possui outras armas em casa, bem como a quebra de sigilo telefônico dele”, contou Bruno Barros Pereira. As medidas foram deferidas. Claudemir Sá Ribeiro era segurança de uma fazenda e foi morto a tiros em um bar de Colniza, no domingo (23). O acusado de efetuar os disparos, Elias Ribeiro da Silva, fugiu. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o jovem morreu no local. Equipes da Polícia Civil e Militar localizaram o suspeito na casa dele, onde apreenderam uma arma de fogo e munições. Ele foi conduzido à Delegacia de Colniza e, após ser interrogado, foi preso em flagrante pelo homicídio. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/SC prende casal por envolvimento com tráfico de drogas em Santa Catarina

