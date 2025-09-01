Acusado de matar trabalhador prensado por caminhão vai a júri na quarta O Tribunal do Júri do caso que resultou na morte do trabalhador Renan Souza Vieira, de 28 anos, será realizado nesta quarta-feira (...

O Tribunal do Júri do caso que resultou na morte do trabalhador Renan Souza Vieira, de 28 anos, será realizado nesta quarta-feira (03), em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). O réu, Uisnei Silva de Oliveira, que tem várias passagens pela polícia, foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Criminal do município, por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra outras duas vítimas, a esposa e a filha, que estavam na cabine do caminhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em Momento MT: