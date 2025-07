Adestrador inicia trabalho no canil da Bem-Estar Animal

Momento MT |Do R7

Desde a última quarta-feira (23), o canil da Bem-Estar Animal conta com o apoio voluntário de um adestrador da equipe Strike Adestramento. De forma solidária, o profissional oferecerá um trabalho contínuo, com visitas semanais ao canil, voltadas ao preparo dos cães para adaptação e convívio com os demais animais. Um trabalho que surtirá efeitos positivos em diversos ambientes.

