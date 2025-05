Adeus Sul-Americana: Cruzeiro empata com Mushuc Runa e é eliminado O sonho do Cruzeiro na Copa Sul-Americana chegou ao fim de forma precoce. Nesta quarta-feira, a equipe mineira empatou em 1 a 1 com...

O sonho do Cruzeiro na Copa Sul-Americana chegou ao fim de forma precoce. Nesta quarta-feira, a equipe mineira empatou em 1 a 1 com o Mushuc Runa, do Equador, em partida disputada no Estádio Olímpico de Riobamba, válida pela quarta rodada do Grupo E. Carlos Alfredo Orejuela marcou para os equatorianos, enquanto Lautaro Díaz garantiu o empate para o Cabuloso.

