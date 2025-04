Adiada votação de proposta que aumenta representação empresarial na Sudeco

Previsto para votação em Plenário nesta quarta-feira (30), o projeto que amplia a representação de empresas no conselho da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) teve sua votação adiada. O projeto (PLP 257/2020) exige no mínimo um representante da classe empresarial de cada estado da área de atuação da Sudeco.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: