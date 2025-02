Administração Municipal disponibiliza licitações da semana

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde está com novas licitações disponíveis para os próximos dias. Os editais são nas modalidades de Pregão Eletrônico (PE) e Concorrência Pública (CP). Os editais de licitação podem ser conferidos no link: https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/licitacoes . Os interessados devem ficar atentos aos prazos e critérios estipulados em cada edital.

