Adolescente é apreendido pela Polícia Militar com 60 porções de drogas em Cuiabá
Momento MT|Do R7
25/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h36 )

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (24.6), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu 60 porções de entorpecentes entre maconha e cocaína e sete litros de substância conhecida como “loló”. Por volta de 22h, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 10º Batalhão se deslocou até a região do bairro Santa Isabel, após receber denúncias sobre um suspeito que estaria fazendo o uso e tráfico de drogas. Segundo as informações, o suspeito deixava uma residência e se deslocava até um bar próximo para fazer a entrega das drogas. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova inclusão de mãe ou pai atípico como segurados da Previdência com alíquota reduzida

