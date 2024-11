Adolescentes apreendidos em operação policial em Barra do Garças Três adolescentes em conflito com a lei foram apreendidos nesta sexta-feira (18.10), no município de Barra do Garças (509 km a leste...

Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 18h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share