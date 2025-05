¿¿¿¿¿¿Adrenalina toma conta das arquibancadas durante 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross Com arquibancadas lotadas desde os treinos de sexta-feira (23.5), a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross levou emoção tanto... Momento MT|Do R7 25/05/2025 - 11h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h55 ) twitter

Com arquibancadas lotadas desde os treinos de sexta-feira (23.5), a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross levou emoção tanto ao público de primeira viagem quanto aos amantes do esporte, que costumam acompanhar as competições pelo país. Enquanto as motos faziam o show na pista, o público vibrava com gritos, aplausos e até mesmo torcida organizada.

Não perca a chance de sentir toda a emoção desse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

