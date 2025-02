Adriana Bombom marcam presença em ensaio da Grande Rio: ‘Sahpe trincado’

Adriana Bombom marcou presença no ensaio de quadra da Acadêmicos da Grande Rio, nesta terça-feira (21), e encantou a galera das redes sociais ao compartilhar cliques do look arrasador. A escola, que traz o enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, apostará em uma temática vibrante e cheia de cultura para o desfile do Carnaval 2025.

