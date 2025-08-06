Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada...
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal em um post conjunto nas redes sociais, com a mensagem: “É que Deus cuidou de tudo, o controle foi dele em todos os momentos”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante novidade! Leia Mais em Momento MT:
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal em um post conjunto nas redes sociais, com a mensagem: “É que Deus cuidou de tudo, o controle foi dele em todos os momentos”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante novidade!
Leia Mais em Momento MT: