Adriane Galisteu faz topless em hotel luxuoso, em Portugal: ‘O tempo desacelera’

Momento MT |Do R7

Adriane Galisteu, de 52 anos, compartilhou nesta quarta-feira (4), fotos sensuais que tirou em um hotel cinco estrelas em Sintra, vila que fica na região de Lisboa, em Portugal. A apresentadora viveu na região europeia quando namorava com Ayrton Senna. A relação durou cerca de um ano e meio e terminou com a morte do piloto de Fórmula 1, em 1994, após uma acidente na pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa publicação!

Leia Mais em Momento MT: