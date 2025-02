Adutora é reparada e ETA I volta operar com programação para abastecer bairros ainda hoje Produção das ETAS I e II está sendo retomada gradativamente e até amanhã devem ser totalmente normalizadas Após dias de trabalhos intensos... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h26 ) twitter

Produção das ETAS I e II está sendo retomada gradativamente e até amanhã devem ser totalmente normalizadas Após dias de trabalhos intensos das equipes técnicas do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), a adutora que abastece o reservatório do Morro do Urubu foi totalmente reparada. Com isso, o sistema de abastecimento I, ETA I (conhecida como ETA Velha), começa a ser restabelecido, beneficiando diretamente nove bairros da cidade, onde estão 115 loteamentos.

Para mais detalhes sobre essa importante recuperação do sistema de abastecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

