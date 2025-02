Advogada é flagrada pela Polícia Penal com procurações falsas em penitenciária A Secretaria de Estado de Justiça informa que uma advogada foi flagrada nesta terça-feira (25.2) tentando entrar na Penitenciária Central... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h27 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça informa que uma advogada foi flagrada nesta terça-feira (25.2) tentando entrar na Penitenciária Central do Estado com duas procurações falsas. Policiais penais informaram que estavam recebendo materiais para entrega aos reeducandos, quando a advogada apresentou procurações em nome de dois custodiados. Os policiais desconfiaram, pois as assinaturas apresentavam similaridade em ambos os documentos, e fizeram a checagem diretamente com os reeducandos, que não reconheceram as procurações. Inclusive, o nome de um deles estava com uma grafia diferente. Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende homem em flagrante por abuso sexual infantojuvenil em Pernambuco

