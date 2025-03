Advogado é flagrado pela Polícia Penal tentando entregar materiais ilícitos a preso em penitenciária Policiais penais flagraram, na tarde desta terça-feira (11.3), um advogado que tentava passar materiais ilícitos a um preso da Penitenciária... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h27 ) twitter

Policiais penais flagraram, na tarde desta terça-feira (11.3), um advogado que tentava passar materiais ilícitos a um preso da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. A equipe de contenção observou o momento em que o profissional tentou entregar um pacote contendo fumo e um chip de telefonia a seu cliente, no raio sete, durante a assinatura de procuração. O profissional informou aos policiais que receberia um valor de familiares do cliente para que entregasse o material ilícito. Foi registrado um boletim de ocorrência, que será encaminhado à Comissão de Ética da seccional da OAB-MT.

