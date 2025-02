Advogado é flagrado tentando entrar com pacotes de cigarro na Penitenciária Central Policiais penais da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, flagraram um advogado, de 45 anos, tentando levar dezenas de pacotes...

Policiais penais da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, flagraram um advogado, de 45 anos, tentando levar dezenas de pacotes de cigarro para dentro da unidade prisional, na tarde desta segunda-feira (24.2). Os cigarros, divididos em pequenos pacotes e fora das embalagens originais, estavam camuflados no forro do paletó do profissional. Ao passar pelo escâner corporal, o equipamento apontou volumes na roupa do advogado. Durante a revista, foram encontrados cigarros, num total de 1,2 quilos. Foi registrado um boletim de ocorrência sobre o fato, que será encaminhado à Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso.

