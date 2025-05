Advogado é flagrado tentando entregar entorpecente a preso do Raio 8 da Penitenciária Central

Policiais penais da Penitenciária Central do Estado flagraram um advogado tentando entregar uma porção de entorpecentes a um preso do raio de segurança máxima da unidade, nesta terça-feira (6.5). O flagrante foi registrado no período da tarde, quando foi realizada a entrega de materiais a um dos presos do Raio 8. Os policiais realizaram a revista no material levado pelo advogado do preso e constataram a porção de maconha no interior de uma caneta.

