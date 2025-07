Agenda colaborativa organizada pela Seciteci amplia conexões no ecossistema de inovação

Conhecida como “Conecte-se”, a agenda de eventos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) vem recebendo um expressivo aumento no número de acessos e eventos capturados desde o seu lançamento em abril de 2025. O projeto iniciou com 47 eventos registrados no mês de abril. Já em junho, foram divulgados 253 eventos. O número de acessos à agenda também aumentou, indo de 477 no primeiro mês para 650 – um crescimento de 36,27%.

