Agendamento para campanha de “Doação de Sangue” começa hoje (13)

Inicia nesta quinta-feira (13), o agendamento para a Campanha de Doação de Sangue. O cadastro é realizado por meio do site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. São ofertadas 80 vagas e mais 40 de cadastro reserva. A coleta será realizada no sábado (15), no Espaço Saúde, antigo Fórum, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

